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صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة

صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة
http://almnatiq.net/?p=996847
المناطق_واس

دشنت صحة منطقة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد – 19 ) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة . وتهيئته بالتجهيزات الطبية، وذلك بالتعاون مع المحافظة والبلدية .
وجرى تصميم المركز بطريقة مناسبة و آلية عمل منظمة، من خلال تجهيز محطة استقبال و3 مناطق تسجيل و 4 عيادات تطعيم ومناطق انتظار ، بالإضافة إلى تدعيمه بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب .
وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق ( صحتي ) ؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.

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