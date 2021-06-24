صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة

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دشنت صحة منطقة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد – 19 ) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة . وتهيئته بالتجهيزات الطبية، وذلك بالتعاون مع المحافظة والبلدية .

وجرى تصميم المركز بطريقة مناسبة و آلية عمل منظمة، من خلال تجهيز محطة استقبال و3 مناطق تسجيل و 4 عيادات تطعيم ومناطق انتظار ، بالإضافة إلى تدعيمه بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب .

وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق ( صحتي ) ؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.