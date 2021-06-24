«الحج» تحدد فئتين لهما الأولوية في أداء المناسك باليوم الأول

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كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن أن الأولوية لأداء مناسك الحج، ستكون في اليوم الأول (الجمعة)، لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، ومن الفئة العمرية 50 عامًا فأكثر.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، في تصريحات لقناة «العربية»، الأربعاء، أنه ستتم إتاحة الفرصة بعد ذلك، لكل من تقدم بطلب أن يضيف معه مرافق من المرافقين المسجلين مسبقا.

وتوقع مشاط، تجاوز أعداد المسجلين إلكترونيًّا لأداء الحج 550 ألفا، بعد إغلاق باب التسجيل اليوم.

وأشار إلى أنه تم اعتماد آلية من ثلاث مراحل؛ لمراقبة أداء المناسك والخدمات المقدمة للحجاج، الأول مدى التزام جميع الجهات بتطبيق الخطة.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، إن المستوى الثاني سيقيس مدى تطبيق العاملين على تقديم الخدمة بشكل جيد، فيما سيقوم على المستوى الثالث فرق ستقوم بجولات تفتيشية ورقابية.