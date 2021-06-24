«الأرصاد»: سحب رعدية ورياح على مناطق بالمملكة

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المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًّا، الخميس، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الخميس، استمرار الطقس شديد الحرارة الخميس، على أجزاء من مناطق الشرقية، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى عودة تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، مؤكدًا استمرار نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وغربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين تصل إلى مترين ونصف المتر في الجزء الشمالي والأوسط.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد أن حركة الرياح تكون سطحية شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر متوسط الموج.

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