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أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة محافظ الطوال

أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزيان في وفاة محافظ الطوال
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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أبناء وذوي أسرة ” الدوسري ” في وفاة والدهم محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري -رحمه الله- ، وذلك إثر معاناة مع المرض.
وسأل سموهما الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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