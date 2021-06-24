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السفير المعلمي يلتقي المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة

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السفير المعلمي يلتقي المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يلتقي المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=996879
المناطق - واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة السفير جاغديش كونجول.
وجرى خلال اللقاء مناقشة طلب موريشيوس للحصول على العضوية الكاملة في اللجنة الهيدروغرافية لشمال الهند، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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