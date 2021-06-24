يورو 2020.. ألمانيا تنتزع بطاقة ثمن النهائي في الرمق الأخير بتعادل مع المجر

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انتزعت ألمانيا بطاقتها إلى دور الـ 16 في كأس أمم أوروبا بعد تعادلها في الرمق الأخير مع المجر 2-2 بفضل هدف للبديل ليون غوريتسكا،اليوم ( الأربعاء ) في ميونيخ في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وسيكون على رجال المدرب يواكيم لوف الارتقاء بمستواهم إذا أرادوا الذهاب إلى أبعد من ثمن النهائي لأنهم سيواجهون المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي في لندن الثلاثاء المقبل.

ولم يقدم المنتخب الألماني مساء الأربعاء الكثير، مما أظهره أمام البرتغال وعانى الأمرين أمام المجر في أول مواجهة بين المنتخبين على صعيد نهائيات بطولة كبرى منذ المباراة النهائية لمونديال 1954. وتخلف الألمان أولاً في الدقيقة 11 بهدف رأسي جميل لأدم شالاي، وعادل كاي هافيرتس بالرأس أيضاً في الدقيقة 66، لكن الرد المجري كان سريعاً بواسطة رأسية أخرى من أندراس شافر بعد دقيقتين فقط من هدف التعادل الألماني ، قبل أن ينقذ غوريتسكا بلاده من خروج ثانٍ توالياً من الدور الأول بهدف في الدقيقة 84 من تسديدة قوية.