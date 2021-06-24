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“فيفا” يمنع “الأهلي” من التسجيل بسبب مستحقات “ساريتش”

“فيفا” يمنع “الأهلي” من التسجيل بسبب مستحقات “ساريتش”
http://almnatiq.net/?p=996888
المناطق - الرياض

أصدرت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بمنع الأهلي من التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية بحسب ما أفادت مصادر.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن القرار يأتي بعد تعثر النادي الأهلي في سداد دفعة مستحقات نادي سامسونج الكوري من صفقة ضم اللاعب البوسني ألفيس ساريتش والبالغة مليونًا و900 ألف ريال.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن القرار يمنع الأهلي من التسجيل محليًا ودوليًا ما لم يسدد المبلغ قبل الدخول في الفترة الصيفية المقبلة.

يُذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع ساريتش في يوليو 2019 لمدة 3 أعوام مقابل ثلاثة ملايين دولار مناصفة بينه وبين ناديه الكوري قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي ومن ثم تسوية عقده.

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