نفوق اثنين من الوعول التي جرى إطلاقها مؤخراً في الباحة “فيديو”

كشف مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالباحة محمد الزهراني، عن نفوق وعلين من الوعول البرية المُهددة بالانقراض في بلجرشي.

وقال الزهراني وفقاً لـ”سبق”، إن مقطع الفيديو المتداول لنفوق الوعلين “صحيح”، مشيراً إلى أنه جرى الإبلاغ عن وجودهما بحظائر ومزارع خاصة داخل المنتزه، ومن ثم تم نقلهما لمركز الأبحاث.

ووثّق مقطع الفيديو، لحظة العثور على الوعلين نافقين داخل المنتزه، دون اتضاح أي أسباب حول هذا الأمر.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد أطلق مؤخراً 20 من الوعول الجبلية في منتزه الشكران بمنطقة الباحة.