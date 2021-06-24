مشروع سياحي جديد.. منزل ريفي على شكل باخرة وسط جبال فيفاء يجذب الزوار والسياح

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الأقى تقرير تلفزيوني الضوء على مشروع نزل الباخرة الريفي بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان ، وهو مشروع سياحي ريفي الغرض منه نقل السائح والزائر من السياحة التقليدية للاستمتاع بنوع جديد من السياحة في الريف.

ولفت التقرير إلى أن نزل الباخرة يعد أحد المشاريع الواعدة بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان، وسيفتح المجال للاستثمار في قطاع السياحة وابتكار مشاريع حيوية جميلة تساهم في تطوير القطاع بشكل عام.

وأوضح أحد القائمين على المشروع أنه يقع وسط جبال فيفاء بجازان ويطل على مزارع القشطة ومزارع البن، وهو فرصة للاستمتاع بمناظر أشجار القشطة والبن المزدهرة هذه الأيام.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية”، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وسيتم البدء في المراحل التالية، حيث سيزود بأجنحة فندقية وجسور معلقة وزجاجية وأكواخ وبحيرات وشلالات صناعية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في السعودية صار واحداً من أهم القطاعات، لكن القطاعات الجبلية تحديداً بحاجة إلى لمسة ومشورة من وزارة السياحة، متميناً أن يحدث ذلك قريباً.