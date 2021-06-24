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الخريف: وفرنا 4 آلاف فرصة عمل لأبناء وبنات الوطن الشهر الماضي

الخريف: وفرنا 4 آلاف فرصة عمل لأبناء وبنات الوطن الشهر الماضي
http://almnatiq.net/?p=996906
المناطق - الرياض

علق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، اليوم (الأربعاء)، على التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية حول المؤشرات والأرقام الصناعية التي تحققت في شهر مايو الماضي.

وأكد أن الأرقام الواعدة والإيجابية التي تحققت تعكس تقدم البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي في المملكة، والتي شهدت الشهر الماضي زيادة ملحوظة في عدد المصانع الصغيرة، والتي بلغت 75% من إجمالي التراخيص الجديدة.

وأعرب عن سعادته بتوفير القطاع أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية لأبناء وبنات الوطن في الفترة نفسها.

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