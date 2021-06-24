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كوبا أمريكا .. البرازيل تخطف فوزا قاتلا من كولومبيا وتتأهل لربع النهائي

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كوبا أمريكا .. البرازيل تخطف فوزا قاتلا من كولومبيا وتتأهل لربع النهائي

كوبا أمريكا .. البرازيل تخطف فوزا قاتلا من كولومبيا وتتأهل لربع النهائي
http://almnatiq.net/?p=996909
المناطق - الرياض

خطف المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا من نظيره الكولومبي بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، والتى أقيمت على ملعب “نيلتون سانتوس الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية فى بطولة كوبا أمريكا 2021، والتى تستضيفها البرازيل حاليا بمشاركة 10 منتخبات، وتستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

وجاء هدف منتخب كولومبيا عبر اللاعب لويس دياز بعد مضي 10 دقائق من عمر المباراة، بعد كرة مقصية رائعة سددها اللاعب إثر عرضية من كوادرادو.

وفي الدقيقة 78 أدرك البديل روبرتو فيرمينو التعادل لمنتخب البرازيل من كرة عرضية استقبلها برأسية مميزة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع سجل نجم ريال مدريد كاسيميرو هدفا قاتلا مانحا الفوز لمنتخب السيليساو 2-1.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي: حراسة المرمى: ويفرتون / الدفاع: ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو/ الوسط: فريد، كاسيميرو، ريبيرو/ الهجوم: نيمار، جيسوس، ريتشارليسون.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب البرازيلي التأهل لدور ربع النهائي من البطولة بعد الوصول للنقطة 9 من 3 انتصارات، بينما احتل المنتخب الكولومبي الوصافة برصيد 4 نقاط وبات قريبا من التأهل أيضا.

وتتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة من مجموعات البطولة إلى دور الثمانية حيث تتضمن كل مجموعة 5 منتخبات فقط، بعد قرار إقامة البطولة بـ10 منتخبات مقتصرة على منتخبات أمريكا الجنوبية فقط.

وكانت أخر مواجهة جمعت المنتخبين جاءت فى سبتمبر عام 2019، وانتهت بنتيجة التعادل 2 – 2 فى إطار ودى، ويخوض منتخب السيليساو مباراته الأخيرة فى مرحلة المجموعات مساء الأحد المقبل أمام نظيره الإكوادورى.

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