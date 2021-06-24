أكثر من 65200 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في بيشة

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قدمت عيادات “تطمّن ” في بيشة خدماتها لـ 65279 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت “صحة بيشة” أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 5 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، وذلك في كل من “مركز صحي مخطط 1، ومستشفى تبالة العام ومستشفى سبت العلاية العام ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام”.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.