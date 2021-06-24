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قائمة محدثة لأكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا

قائمة محدثة لأكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=996938
المناطق - وكالات

حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح حوالي 3.4 مليون شخص حول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 180 مليونا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت 603 آلاف حالة وفاة، ونحو 34 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وحصد وباء كورونا في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية أرواح أكثر من 507 آلاف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات نحو 18.2 مليون حتى الآن.

وفي الهند التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات ارتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 390 ألف حالة، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات 30 مليونا.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة حيث تسبب فيروس كورنا في وفاة 232 ألف شخص، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليونين و487 ألف إصابة، تليها البيرو حيث حصد فيها وباء كورونا أرواح 191 ألف شخص، وسجلت مليونين و33 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.

واحتلت روسيا المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، وحصد الوباء أرواح 130895 شخصا، وبلغت حصيلة الإصابات 5 ملايين و368513 إصابة حتى الآن.

وفي بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأروبي تضررا، تم تسجيل أكثر من 128 ألف حالة وفاة، ونحو 4.7 مليون إصابة.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثامنة حيث بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 127 ألف حالة، وتم تسجيل حتى الآن 4 ملايين و255 ألف إصابة، تليها فرنسا التي حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 111 ألف شخص، وسجلت حتى الآن أكثر من 5.8 مليون إصابة.

وفي كولومبيا التي تحتل المرتبة العاشرة حصد الوباء أرواح نحو 102 ألف شخص، وسجلت حتى الآن 4 ملايين وأكثر من 27 ألف إصابة بالفيروس.

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