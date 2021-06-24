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الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار

الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار
http://almnatiq.net/?p=996944
المناطق - واس

جددت الحكومة اليمنية تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار باعتباره الخطوة الإنسانية الأهم.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وقف اطلاق النار الشامل على المستوى الوطني هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها ليتم بعدها معالجة كافة القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وأكد بن مبارك خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا في الرياض، انفتاح حكومة بلاده وتعاملها بمرونة مع كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، متهماً ميليشيا الحوثي بعرقلة جهود إحلال السلام واستمرار عدوانها على مأرب وارتفاع وتيرة انتهاكاتها بحق المدنيين والنازحين.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى زيادة استهداف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، للأعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، مضيفاً بأن ذلك جاء نتيجة لعجزها التام عن تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال.
من جانبه أشار السفير الفرنسي، إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، ودعم وحدة وأمن واستقرار اليمن.

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