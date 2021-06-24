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أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة

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أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=996950
المناطق - واس

أنهت أمانة العاصمة المقدسة التجهيزات لتهيئة خمسة مواقف على مداخل مكة المكرمة، لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1442هـ، تماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى تهيئة المرافق المُلحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ المباني الخرسانية والبركسات وأعمال التشطيبات والصيانة، وأعمال السفلته والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير .
وأبانت الوكالة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة .

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