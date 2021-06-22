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أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏

أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏

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أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏

أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏
http://almnatiq.net/?p=996953
المناطق - واس

كثفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز ‏التجارية ‏ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية ‏والتقيد بالأنظمة الوقائية ‏وتطبيق “توكلنا”.‏
ونفذت الفرق الرقابية أمس 1675 جولة تفتيشية في مدينة حائل، أسفرت عن ‏إغلاق ‏‏76 منشأة، تنوعت ما بين تدنٍ في مستوى النظافة العامة ‏في عدد من ‏المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ‏المنصوص عليها.‏
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر ‏التواصل مع مركز ‏البلاغات ‏‏940‏.‏

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