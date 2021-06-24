المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.