احدث الأخبار

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏
منطقة حائل
 أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “الصندوق العقاري” يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر يونيو 2021
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بوقف شامل لإطلاق النار
أبرز المواد
 الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار
الاقتصاد
 قائمة محدثة لأكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا
أبرز المواد
 خاصة بالصور والفيديو.. واتساب يضيف “ميزة ثورية” تذهل الجميع
أبرز المواد
 تعليم القصيم يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج “نشاطي” الصيفي
منطقة القصيم
 أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية في عامها ال 30
منطقة تبوك
 أكثر من 65200 مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في بيشة
منطقة عسير
 السيطرة على أجزاء كبيرة من حريق منتزه الأمير سلطان بأبها
منطقة عسير
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

منطقة الباحة
أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏

أمانة منطقة حائل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت ‏

منطقة حائل
أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة تهيئ مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر يونيو 2021

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من 724 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر يونيو 2021

أبرز المواد

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=996956
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

روابط ذات صلة

نفوق اثنين من الوعول التي جرى إطلاقها مؤخراً في الباحة “فيديو”

نفوق اثنين من الوعول التي جرى إطلاقها مؤخراً في الباحة “فيديو”
وزارة النقل تواصل استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض

وزارة النقل تواصل استكمال أعمال مشروع الطريق الرابط بين الباحة والرياض
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقتي الباحة وجازان

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقتي الباحة وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*