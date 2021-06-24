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رئيس جمهورية جامبيا يُغادر المدينة المنورة

رئيس جمهورية جامبيا يُغادر المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=996961
المناطق - واس

غادر فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا المدينة المنورة اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما – .
وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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