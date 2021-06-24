نائب أمير جازان يؤكد أهمية مضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في معاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية

المناطق - جازان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على مواصلة الجهات الحكومية بالمنطقة الأعمال المناطة بها ومضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشدد سموه على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصياً على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا ‏سمو نائب أمير المنطقة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.