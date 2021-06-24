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تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت
http://almnatiq.net/?p=996987
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض ،فيما يلي نص البيان :
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / محمد ابن جهاد بن منيخر العنزي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ بسام بن مقبل بن مدلول الرويلي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الخميس 14 / 11 / 1442 هـ، في مدنية الرياض بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل .

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