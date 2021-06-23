1600 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية في الشرقية

المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1632 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، إلى جانب استقبال مركز الاتصال 10 بلاغات مخالفات .

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز المستوى الرقابي والتوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.