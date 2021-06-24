احدث الأخبار

وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية
أبرز المواد
 “الشورى” يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية وعدداً من تقارير الجهات الحكومية
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت
أبرز المواد
 1600 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية في الشرقية
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق
أبرز المواد
 تحدّيات الترجمة الأدبية على طاولة “هيئة الأدب والنشر والترجمة”
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يؤكد أهمية مضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في معاقبة المخالفين للإجراءات الاحترازية
منطقة جازان
 تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل أحد أبناء عمومته في الرياض
أبرز المواد
 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تؤسس شراكة إستراتيجية مع الديوان العام للمحاسبة
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النهضة النسائية الخيرية
محليات
 “الحياة الفطرية”: نفوق وعلين أُطلِقا في بلجرشي بسبب الإجهاد
أبرز المواد
 أمير الجوف ينوه باهتمام الدولة في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية
أبرز المواد
وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية

وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية

أبرز المواد
“الشورى” يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية وعدداً من تقارير الجهات الحكومية

“الشورى” يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية وعدداً من تقارير الجهات الحكومية

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت

أبرز المواد
1600 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية في الشرقية

1600 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية في الشرقية

المنطقة الشرقية

وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية

وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية
http://almnatiq.net/?p=996995
المناطق - المدينة المنورة

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي, عن مواعيد المحاضرات الافتراضية التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك بدءاً من يوم غد الجمعة.
وذكر الموقع أن أول المحاضرات للشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته بعنوان ” فضل الذكر” وتقام بعد مغرب غد الجمعة, فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن بعنوان “لاعدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل” بعد العصر من يوم السبت القادم , وبعد المغرب من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود المحاضرة الثالثة بعنوان ” الدعاء هو العبادة ” .
وتقام يوم الأحد القادم بعد العصر محاضرة للشيخ الدكتور علي بن فهد أبابطين تحت عنوان ” تحقيق التوحيد ” , فيما يلقي الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري بعد المغرب من يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان ” أسباب صلاح القلوب” , كما يلقي الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البحر بعد مغرب الاثنين محاضرة بعنوان ” البشارة لأهل الاستقامة “.
وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات الافتراضية من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم, يلقي الشيخ الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر محاضرة بعنوان ” حفظ الضرورات الخمس ” وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم .

روابط ذات صلة

“الشورى” يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية وعدداً من تقارير الجهات الحكومية

“الشورى” يدرس التقرير السنوي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية وعدداً من تقارير الجهات الحكومية
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن أطلق النار على آخر حتى الموت
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 17 مسجدا بعد تعقيمها في 5 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*