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هيئة المراجعين والمحاسبين تعقد جمعيتها العمومية وتعتمد قواعد انتخابات التنظيم الجديد

هيئة المراجعين والمحاسبين تعقد جمعيتها العمومية وتعتمد قواعد انتخابات التنظيم الجديد
http://almnatiq.net/?p=996996
المناطق - الرياض

عقدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أمس، جمعيتها العمومية للعام 2021م، عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالمحسن الفارس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والعديد من أعضاء الجمعية العمومية.
وفي بداية الاجتماع ألقى الفارس كلمة رحب فيها بالأعضاء وأثنى فيها على جهود الأمانة العامة خلال عام 2020م، تلا ذلك استعراض الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس إنجازات الهيئة لعام 2020م والتوجهات الإستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى رفع جودة الأداء المهني.
وشمل جدول الأعمال إقرار القوائم المالية عن العام المالي 2020م، وتقرير مجلس إدارة الهيئة عن نشاط الهيئة لعام 2020م، وتعيين مراجع حسابات الهيئة لعام 2022م وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد قواعد انتخابات الأعضاء الأساسيين في مجلس إدارة الهيئة وفق التنظيم الجديد للهيئة.
الجدير بالذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخرًا جاء ليتجاوب مع التطور الحاصل في بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات مما استدعى إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتواكب التطور الملحوظ وتسهم في زيادة المحاسبين القانونيين وتنظيم المهن المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لغير المزاولين لعضوية مجلس إدارة الهيئة.

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