أمانة الطائف تعزز برامج السلامة الغذائية بالمواقع السياحية

المناطق - الطائف

عززت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برامج السلامة الغذائية بالمواقع السياحية، من خلال برنامج تنفذه بلدية الشفا الفرعية لإزالة البسطات العشوائية والمخالفة ورصد الباعة الجائلين.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم إزالة 8 بسطات مخالفة لبيع المواد الغذائية وشاي الجمر خلال الحملة، حيث تفتقر هذه المباسط إلى تطبيق الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تسببها في تشويه المظهر العام بالمركز السياحي، وانبعاث الأدخنة والروائح التي تلوث البيئة، كما أنه لوحظ أن العديد من المواد المستخدمة في التحضير مجهولة المصدر.

وبينت الوكالة أن الجولات الرقابية تأتي ضمن برامج الجولات الرقابية المكثفة بالمواقع السياحية لتعزيز الرقابة وسلامة المعروضات المقدمة للسياح وضمان جودتها.