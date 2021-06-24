التدريب التقني بعسير يعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد

المناطق - عسير

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات، لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ .

وأوضح مدير عام تقني عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد :

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

ابتداءً من 17 وحتى 27 ذي القعدة الجاري لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، وابتداءً من 24 /11 /1442هـ وحتى 4 /12 /1442هـ لدبلوم المعاهد الصناعية، مؤكداً استمرار القبول لبرنامج البكالوريوس حتى تاريخ 20/ 11 / 1442هـ .

مشيراً إلى أنه سيبدأ التدريب في الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1443هـ في كليتين تقنيتين جديدتين للبنات في كل من محافظتي بلقرن والنماص .

وعبر الدكتور الحفظي عن عظيم شكره وتقديره وإمتنانه لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد لما يحظى به تقني عسير من دعم واهتمام ومتابعة، وأهاب بجميع المتقدمين والمتقدمات ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لبوابة القبول الموحد حتى يضمنوا ترشيحهم للقبول، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير .