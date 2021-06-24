نائب أمير حائل يستقبل لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة الحاصلة على الميدالية الذهبية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم , لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي لحصولها ‏على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى ‏لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف ، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد ‏روزي ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبدالسلام العامر .‏ ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين , ‏مشيداً بحرص ومتابعة سمو وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة .‏ وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية ‏المتابعة لها متمنياً لها مزيداً من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.