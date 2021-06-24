استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة سلطانة العنزي لحصولها على الميدالية الذهبية في لعبة الصولجان في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الإعاقات (بنات) بالطائف ، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي ورئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عبدالسلام العامر . ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين , مشيداً بحرص ومتابعة سمو وزير الرياضة وتشجيع ذوي الإعاقة . وقدم شكره للاعبة سلطانة العنزي وذويها والأجهزة الفنية والإدارية المتابعة لها متمنياً لها مزيداً من التوفيق والنجاح، وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية.
نائب أمير حائل يستقبل لاعبة نادي حائل لذوي الإعاقة الحاصلة على الميدالية الذهبية
منطقة حائل
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