أمانة الشرقية تواصل جهودها التطويرية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام

الدمام - المناطق

تواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في الأعمال التطويرية لسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك ضمن أهداف رؤيتها في تطوير وتنمية الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعماً لبرامج تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الأعمال بالمنطقة.

من جهته قال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة تهدف من خلال تنفيذ هذه الأعمال التطويرية التي تنفذها بشكل مستمر؛ لتوفير أقصى درجات الراحة لمستخدمي المرافق البلدية ومن هذا المنطلق قامت أمانة المنطقة الشرقية بإطلاق مشروع تشغيل وصيانة سوق الخضار بهدف تطوير السوق بشكل مستمر، وذلك لكونه من المرافق الحيوية التي يرتادها المستفيدين بشكل يومي، منوّهاً بأن هدف الأمانة العام للصيانة هو استدامة الشوارع الداخلية والأرصفة والمباني بالسوق، بالإضافة إلى تنظيم الحركة ورفع مستوى السلامة داخل السوق.

وأوضح بأن الأمانة اعتمدت في خطتها دهانات المباني داخل السوق وإعادة تأهيلها، وشملت المباني والمسجد وإقفال الفتحات قبل إعادة صبغها، معالجة جدران المباني، وأعمال الدهانات.

كما تم صيانة البوابات الرئيسية للسوق وإعادة صبغ الأرصفة والبلدورات الداخلية والخارجية للسوق، وأعمال صيانة وترميم البردورات القائمة، وصيانة الأرصفة القديمة المتهالكة، وكذلك عمل جزيرة وسطية وأرصفة جانبية، وصيانة وصب أرصفة المواقف للشاحنات، وصيانة وترميم بلاط الأرصفة.

كما تضمنت أعمال صيانة المباني، صيانة الشوارع الداخلية للسوق، وصيانة المباني الداخلية، وتركيب بردورات جانبية للأرصفة بين المظلات، تركيب انترلوك للأرصفة الداخلية، أعمال إزالة الأرصفة القديمة، صيانة وتثبيت لوحات الخروج لمخارج الطوارئ، صيانة 82 من المصدات المطاطية للشاحنات، صيانة أعمال التكييف، صيانة التغذيات الكهربائية للكاميرات الحرارية وإلغاء التمديدات العشوائية، استبدال 213 كشاف، وتركيب وصيانة 316 من اللمبات ومكثفات ومحولات كهربائية، معالجة الأرصفة الجانبية وصبها، تنظيم الحركة، إنشاء المطبات الأرضية ودهانها وتركيب 80 من مطبات تهدئة السرعة، وتمديد 536 متر طولي من مواسير الخدمات قطر 8 بوصة، وتضمين 473 متر مربع بروفايل، بالإضافة إلى 32 متر مكعب خرسانة.

وأكد محمد الصفيان على حرص الأمانة لإنهاء أعمال تحسين وتطوير الشوارع في السوق، والتي جاء ضمنها أعمال الكشط وإعادة السفلتة بمساحة 149.250 متر مربع، وأعمال الصيانة للأسفلت القائم، وأعمال توريد وتركيب بردورات 2260 متر طولي، تركيب أرصفة (انترلوك)، تركيب الجزر الوسطية (انترلوك)، بالإضافة إلى أعمال الزراعة 6500 متر مربع، ضبط (13) من مناسيب المحابس والمناهيل وغرف التفتيش، وتسوية الساحات بإجمالي مساحة (4800) متر مربع.

وأشار الصفيان إلى أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الأمانة في تطوير المنطقة وتنفيذ كافة خطط تحسين المشهد الحضري وتعزيز التنمية المستدامة فيها؛ وبرامج جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي وآمن، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية.