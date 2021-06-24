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أمين الشرقية يكلف البكر مساعدا لمدير العلاقات العامة في أمانة الشرقية

أمين الشرقية يكلف البكر مساعدا لمدير العلاقات العامة في أمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=997047
الدمام - المناطق

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بتكليف الأستاذ حمد بن سعد البكر، مساعدا لمدير عام العلاقات العامة في أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لإعادة الهيكلة الإدارية ودعمها بالقيادات، بهدف تطوير العمل من خلال تكليف ذوي الخبرات لقيادة المناصب الإدارية.

من جهته أعرب الأستاذ حمد البكر عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكد في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه في مهام عمله وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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