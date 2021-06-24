أمانة الاحساء تُغلق 43 منشأة لمخالفة ” الاحترازية ” والاشتراطات البلدية

الاحساء- المناطق

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية أغلقت 43 منشأة لانشطة الصحة العامة خلال أسبوعين ، بالإضافة الى رصد 462 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والاشتراطات البلدية ، ومصادرة 2859 كيلوغرام أغذية غير صالحة للاستهلاك ” فاسدة ” عبر 9772 جولة مُنفذة ، مبيناً انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً لانظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ويأتي ذلك امتداداً للجهود المتواصلة للمتابعة الرقابية للتأكيد على التزام القائمين والعاملين بمنشأت انشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية بتطبيق الاشتراطات البلدية وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ، ولفت بووشل الى ان الأسبوعين الماضيين شهدا اصدار 1892 شهادة صحية للعاملين في المنشآت المتعلقة انشطتها بالصحة العامة وتداول وتصنيع الاغذية .

من ناحية أخرى رفعت وكالة الخدمات بالامانة ” الإدارة العامة للنظافة ” وخلال أسبوع 4639 طن من النفايات المنزلية ، إضافةً الى إزالة 4154 مترمكعب مُخلّفات إنشائية ، كماتم تطهير وتعقيم 1274 موقعاً و14994 آليات وحاويات نظافة بإستخدام 8940 لتراً من المُعقمات والمطهرات .