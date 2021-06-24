تعليم حفر الباطن يطلق مسابقات برنامج نشاطي

حفر الباطن - المناطق

تنفذ إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن مشروع برنامج النشاط الصيفي “نشاطي” للعام 1442هـ-2021م، والذي اطلقته وزارة التعليم لطلاب وطالبات التعليم العام حيث احتوى المشروع على العديد من المسابقات الطلابية وهي (محصّن ، دليلة ، شبابيك ، عناق الطبيعة والقلم ، بيئتنا الخضراء ، تخيّل ، ساحة حارتنا ، حديقتي الخضراء ، الباب ، التصميم الرقمي ، ) ووالذي يهدف لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية لمختلف المراحل التعليمية، ويأتي التنفيذ وفق خطة زمنية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ، تستهدف الطلاب والطالبات وأسرهم والمجتمع التعليمي .

وأكد مدير التعليم الأستاذ محمد بن علي القحطاني أن برنامج “نشاطي” -الذي تنفذه وكالة التعليم العام ممثلةً في النشاط الطلابي بجميع مساراته- يهدف إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت فراغ الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي .