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“معهد الألبان والأغذية” يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي

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“معهد الألبان والأغذية” يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي

“معهد الألبان والأغذية” يفتح نافذة جديدة للتوطين بالقطاع الغذائي
http://almnatiq.net/?p=997062
المناطق - الخرج

وقَع المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج ، اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة “HORIZON – آفاق المحدودة للأغذية “، وذلك من خلال وضع آلية تعاون مشترك في تعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد، إبراهيم بن سعود العقيلي، أن الاتفاقية تهدف إلى توطين صناعة الغذاء، لا سيما أن شركة آفاق الأغذية متخصصة في إنتاج الأغذية واللحوم، وتسعى لتأهيل وتطوير كوادرها وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.

وبين “العقيلي”، أن المعهد يأخذ على عاتقه تدريب وتأهيل الشباب السعودي في صناعة الألبان والأغذية، ونجح خلال السنوات الماضية في توفير فرص عمل عديدة، كون التدريب فيه مبتدئا بالتوظيف، مشددًا على مواكبة المعهد لتطورات سوق العمل، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تخريج دفعات متخصصة في صناعة الغذاء.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

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