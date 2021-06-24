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“السعودية للكهرباء”: إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة

“السعودية للكهرباء”: إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة

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“السعودية للكهرباء”: إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة

“السعودية للكهرباء”: إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة
http://almnatiq.net/?p=997065
المناطق - واس:

أعادت الشركة السعودية للكهرباء الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، نتيجة خروج بعض وحدات التوليد في محطة شرورة عن الخدمة.

وأوضحت الشركة أن الفرق الميدانية باشرت التعامل مع العُطل فور حدوثه، وتمت إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين, معربة عن اعتذارها لمشتركيها لتأثّرهم بهذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، وشكرها لهم على تعاونهم وتفهمهم.

يذكر أن الشركة اعتمدت أخيراً مشروع ربط شرورة بالمنظومة الكهربائية لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة، بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، علماً أن هذا المشروع مقرر تشغيله بنهاية 2023م.

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