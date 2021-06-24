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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري
http://almnatiq.net/?p=997068
المناطق - الرياض:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى مع سموه الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وجمع من المواطنين.

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