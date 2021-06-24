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الإطاحة بشخص بحوزته (7160) قرص مخدر وسلاح ناري في جازان

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الإطاحة بشخص بحوزته (7160) قرص مخدر وسلاح ناري في جازان

الإطاحة بشخص بحوزته (7160) قرص مخدر وسلاح ناري في جازان
http://almnatiq.net/?p=997071
المناطق - واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشوي بأن الجهة المختصة بالقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة نجران تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، عُثر بحوزته على (7160) قرص إمفيتامين مخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس غير مصرح، وطلقات حية.

وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّم لجهة الاختصاص، تمهيدًا لإحالته لفرع النيابة العامة.

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