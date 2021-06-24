احدث الأخبار

هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
أبرز المواد
 أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية
أبرز المواد
 اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ 16.9 مليون جرعة
أبرز المواد
 وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله وعائلته تؤكد اغتياله
أبرز المواد
 رائحة النفس الكريهة قد تكون عرضًا لأمراض خطيرة.. هنا التفاصيل
أبرز المواد
 المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بـ 1.5 مليون طن
أبرز المواد
 هندوراس تفتتح سفارة في القدس .. والخارجية الفلسطينية تستنكر
أبرز المواد
 الأكاديمية المالية: إطلاق اختبار الشهادة المهنية للالتزام لشركات التمويل
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص بحوزته (7160) قرص مخدر وسلاح ناري في جازان
أبرز المواد
 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على اللواء السديري
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في شرورة
أبرز المواد
هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

أبرز المواد
أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية

أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية

أبرز المواد
اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر

اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ 16.9 مليون جرعة

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ 16.9 مليون جرعة

أبرز المواد

رائحة النفس الكريهة قد تكون عرضًا لأمراض خطيرة.. هنا التفاصيل

رائحة النفس الكريهة قد تكون عرضًا لأمراض خطيرة.. هنا التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=997093
المناطق - وكالات:

قد تشكل رائحة النفس الكريهة إحدى العلامات المبكرة للإصابة بأمراض الفم واللثة، لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك فحسب، بل يتعداه لأسباب قد تتعلق بأمراض مزمنة أو خطيرة، نستعرض هنا بعض تلك الأمراض التي تكشفها الرائحة الكريهة للفم والحلق.

1- أمراض اللثة : إذا شممت في نفَسك رائحة معدنية، فقد يكون سببها بكتيريا تنمو تحت اللثة، وتحدث التهاباً يُطلق عليه طبياً التهاب دواعم الأسنان، وتزداد احتمالية إصابتك به إذا كنت تدخن أو لا تستخدم الفرشاة والخيط لتنظيف الأسنان بانتظام.

1- أمراض اللثة

2- ارتجاع المريء : تجعل هذه الحالة حمض المعدة يتدفق لأعلى، عائدًا إلى المريء، ما قد يعطي أنفاسك رائحة كريهة ويخرج بعض الطعام والسوائل من الفم، كما يمكن للحمض أيضًا أن يضر الحلق والفم، ويكون أرضًا خصبة لمزيد من البكتيريا ذات الرائحة الكريهة.

2- ارتجاع المريء

3- السكري : إذا كنت مصابا بالسكري، فقد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على أن جسمك يستخدم الدهون كوقود بدلاً من السكر، وربما يعني هذا أنك تعاني من انخفاض شديد في هرمون الأنسولين، ويجب عليك استشارة الطبيب.

3- السكري

4- بكتيريا “بيلوري” : نوع من البكتيريا يرتبط بسرطان المعدة والقرحة، وقد يسبب رائحة الفم الكريهة، أو الغثيان أو حرقة المعدة أو ألمها أو عسر الهضم، وتختفي معظم هذه الأعراض عند العلاج بالمضادات الحيوية.

4- بكتيريا "بيلوري"

5- التهابات الجهاز التنفسي : يمكن لنزلات البرد والسعال والتهاب الجيوب الأنفية أن تكون مخاطًا مليئًا بالبكتيريا عبر الأنف والفم، ما قد يؤثر على أنفاسك، وعادة تختفي تلك الأعراض بمجرد التعافي من نزلات البرد.

5- التهابات الجهاز التنفسي

6- الأدوية : بعض الأدوية تسبب رائحة الفم الكريهة لأنها تجفف الفم، مثل علاجات القلب، والعلاج الكيميائي للسرطان، وبعض مساعدات النوم، فهي تطلق مواد كيميائية تجعل رائحة أنفاسك سيئة، وقد يحدث ذلك مع تناول الكثير من الفيتامينات.

6- الأدوية

7- التهاب اللوزتين : يتجمع الكالسيوم حول اللوزتين أثناء الأكل، ولا يسبب ذلك مشكلة، لكن أحيانا يتهيج الحلق، وتنمو البكتيريا به، ما يجعل رائحة أنفاسك كريهة، ويمكن التخلص من البكتريا بفرشاة أسنان أو قطعة قطن، وغرغرة بالماء.

7- التهاب اللوزتين

8- الجفاف : عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الماء، يصاب بحالة جفاف، ولا يُكون الفم ما يكفي من اللعاب، الذي ينظف الفم من البكتيريا، وقد يؤدي ذلك لرائحة الفم الكريهة، ومن الحالات التي تؤثر على الغدد المصنعة للعاب متلازمة سجوجرن وتصلب الجلد.

8- الجفاف

9- العدوى : يمكن أن تصاب بجرح داخل الفم وبسبب البكتيريا وتشم رائحة كريهة، ويحدث ذلك أيضا إذا خضعت لجراحة في اللثة أو خلعت إحدى الأسنان، وتزداد احتمالية إصابتك بالعدوى مع عدم اتباع تعليمات الطبيب، أو التقصير في العناية جيدا بالأسنان أو اللثة، ويمكن علاج البكتيريا بالمضادات الحيوية.

9- العدوى

10- تليف كبدي : يمكن أن يتسبب التليف الكبدي في الشعور برائحة عفن، وقد تكون علامة على أن الكبد لا يعمل بشكل جيد لسبب مرضي، وقد يصحب بأعراض أخرى، بما فيها اليرقان، بتحول لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر.

10- تليف كبدي

11- فشل كلوي : قد تشعر أن تنفسك مضطرب إذا لم تتمكن كليتك من التخلص من الفضلات كما ينبغي، وهي مرحلة متأخرة من الفشل الكلوي، وعندما يصل الأمر إلى هذه النقطة يتم العلاج عادةً بالغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.

11- فشل كلوي

روابط ذات صلة

هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية

أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية
اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر

اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*