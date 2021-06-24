وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله وعائلته تؤكد اغتياله

المناطق - وكالات:

أعلن مسؤولون فلسطينيون وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، ‏اليوم (الخميس)، أثناء‏‎ ‎اعتقاله من قِبل عناصر أمن السلطة ‏الفلسطينية ‏في الضفة الغربية.‏

وتؤكد عائلته أنه تعرض لعملية اغتيال، عقب اقتحام مكان سكنه ‏في الخليل من قِبل قوة ‏أمنية، وتعرضه للضرب المبرح واقتياده ‏إلى جهة مجهولة قبل ‏الإعلان عن وفاته‎.‎

وتطالب ‏منظمات فلسطينية بتحقيق محايد لكشف ملابسات وفاة ‏المعارض ‏الذي سبق وتعرض لمضايقات واعتُقل عدة مرات‎.‎

وأوضح محافظ الخليل، جبرين البكري، أن نزار ‏بنات (43 عامًا) توفي خلال ‏اعتقاله من قوة من الأجهزة الأمنية بموجب ‏مذكرة إحضار ‏صدرت بحقه من النيابة العامة. ‏

وأضاف أنه خلال عملية الاعتقال تدهورت حالته الصحية ‏وتم ‏تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، وبالكشف عليه من ‏قبل الأطباء، تبينت وفاته.‏

وسبق أن تعرض الناشط بنات للاعتقال السياسي عدة مرات، ‏بما ‏في ذلك تحريك دعاوى قانونية ضده، على خلفية انتقاداته ‏العلنية ‏للسلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها‎.‎