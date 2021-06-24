وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله وعائلته تؤكد اغتياله

أعلن مسؤولون فلسطينيون وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، اليوم (الخميس)، أثناء اعتقاله من قِبل عناصر أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتؤكد عائلته أنه تعرض لعملية اغتيال، عقب اقتحام مكان سكنه في الخليل من قِبل قوة أمنية، وتعرضه للضرب المبرح واقتياده إلى جهة مجهولة قبل الإعلان عن وفاته.
وتطالب منظمات فلسطينية بتحقيق محايد لكشف ملابسات وفاة المعارض الذي سبق وتعرض لمضايقات واعتُقل عدة مرات.
وأوضح محافظ الخليل، جبرين البكري، أن نزار بنات (43 عامًا) توفي خلال اعتقاله من قوة من الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة إحضار صدرت بحقه من النيابة العامة.
وأضاف أنه خلال عملية الاعتقال تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، وبالكشف عليه من قبل الأطباء، تبينت وفاته.
وسبق أن تعرض الناشط بنات للاعتقال السياسي عدة مرات، بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية ضده، على خلفية انتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها.
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