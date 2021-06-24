اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر

المناطق - أبها:

توسعت رقعة حريق متنزه الأمير سلطان في أبها، والذي نشب أمس الأربعاء، وامتدت النيران اليوم حتى وصلت إلى متنزه الجرة، في نفس المدينة، وذلك بسبب سرعة الرياح.

وأبرز مراسل قناة الإخبارية أن الحريق يغطي الآن مساحة هائلة جداً، مع استمرار الجهود من الجهات المعنية، والتي تسعى جاهدة للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده لمواقع أخرى.

وبين أن المتنزهين بعيدان عن بعضهما ولكن بسبب تواصل أشجار العرعر انتقلت النيران من المتنزه الأول إلى المتنزه الآخر، مستعرضا بالكاميرا حجم الحريق والدخان الذي غطى المكان خلفه.

ولفت إلى أن العربات والمعدات التابعة لأمانة منطقة عسير وأيضا وزارة النقل، تعمل على فتح مسارات وسط الغابات لتسهيل عمل رجال الدفاع المدني والمتطوعين حتى يمكن الوصول لأعلى الجبال والتمكن من إطفاء الحريق.