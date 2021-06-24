أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية

المناطق - القصيم:

بعث أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بخطاب شكر جوابي لفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد رداً على التقرير الذي رفعه فضيلته الخاص بخطة تعزيز العمل الميداني للمرحلة الرابعة لفرع المنطقة.

وقال سموه: “لقد إطلعنا على التقرير وسررنا بما احتواء من جهود مبذولة من قِبل الفرع، مثمّناً سموه الكريم لفضيلة مدير عام الفرع والعاملين هذه الجهود سائلاً العلي القدير أن يوفق الجميع”.

في السياق نفسه، أشاد الشيخ ابن حميد بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله، وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أيدهما الله.