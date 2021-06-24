هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض

المناطق - الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الخميس)، بيانًا حول قضايا التواطؤ في العطاءات والعروض التي تلقتها خلال العام الجاري 2021 م مقارنة بالعامين المنصرمين، موضحة أن عدد المنشآت التي شملتها التحقيقات لهذا العام بلغ 86 منشأة مقارنة بـ 15 منشأة عام 2019 م.

ولفت محافظ الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور عبدالعزيز الزوم، إلى أن المشاريع التي اشتملت على حالات الاشتباه بالتواطؤ والاستقصاء في مختلف مناطق المملكة قد بلغت أكثر من مليار ريال، شاكرًا الجهات الحكومية، خاصة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على تعاونها في هذا الملف.

وأوضحت الهيئة في بيان سابق لها أنها بدأت عمليات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع عدد من المنشآت، بناء على بلاغات تلقتها الهيئة العامة للمنافسة من عدد من الجهات الرقابية وشكاوى الأفراد والشركات.