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“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية

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“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية

“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية
http://almnatiq.net/?p=997115
المناطق - واس:

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) اكتمال 40% من أعمال البنية التحتية لمشروع “المشرقية” السكني الواقع شرق مدينة الرياض، وتنفذه الشركة بنظام البناء الذاتي المطور، بمفهوم جديد للبناء يجمع بين اختيار الأرض المناسبة والتصميم الهندسي الملائم للأسرة السعودية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع 1200 وحدة، فيما سيضيف المشروع عند اكتماله 3701 وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج “سكني”، ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 3 ملايين م2، ويتم تنفيذه ضمن 6 تصاميم مختلفة بخيارات تنفيذية مرنة وبمساحات تتراوح بين 350 و 460 م2، كما سيضم المشروع بعد اكتماله مبانيَ سكنية وتجارية، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة لتوفير جودة الحياة لسكان المشروع.

ويتميز مشروع “المشرقية” بحلوله الهندسية الفريدة التي تتسم بالمرونة العالية، مما يتيح للأسر المستفيدة من المشروع إمكانية تعديل تصاميم الوحدات السكنية وفق اشتراطات محددة، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل تربط الأحياء الواقعة بين طريق الدمام، وطريق الجنادرية، وطريق خريص.

وتستمر الشركة الوطنية للإسكان في ضخ المزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات التطوير الشامل بما يلبّي تطلّعات الأسر ويسهم في زيادة تملك المسكن الأول إلى 70% بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، ويمكن حجز الوحدات عن طريق موقع وتطبيق “سكني” أو زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، من خلال الرابط https://sakani.housing.sa/project/546809 .

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