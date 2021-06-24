“فرسان الوطن” بجامعة “المؤسس” تعلن الفائزين في مساري الفرق التطوعية والتقنية

المناطق - جدة:

أعلنت الجنة التحكيم لمبادرة “فرسان الوطن” والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة عن الفرق والمبادرات التطوعية الحاصلة على المراكز الأولى كأفضل مبادرة تطوعية وتقنية.

وشارك في “فرسان الوطن” 37 فريقًا تطوعين يضم قرابة الـ400 متطوع، وقدموا مبادرات تطوعية نوعية تخدم المجتمع حيث تم اجتياز 25 مبادرة تطوعية المعايير التحكيمية، وتم تحديد مسارين للمبادرة الأول مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية، والثاني المسار التقني لنشر قيم التطوع.

وجاءت المراكز الأولى في مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية على النحو التالي: المركز الأول فريق قدوة بمبادرة “معسكر القيم التطوعية”، والمركز الثاني فريق رفقاء الحسنى بمبادرة “تبيان لخدمة ضيوف الرحمن”، والمركز الثالث فريق لمسة وفاء بمبادرة “مكنهم”.

وفي المسار التقني لنشر قيم التطوع جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول الطالبة لجين الحسني عن تصميمها “موشن جرافيك”، المركز الثاني الطالبة زلفى جلال وقدمت مقطع مرئي، والمركز الثالث لطالب عبدالله الكثيري وصمم موشن جرافيك، وجميع المشاركات التقنية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي.

وأثنى عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني على المشاركات التطوعية في مبادرة “فرسان الوطن” من خلال تشكيل فرق تطوعية وتقديم مبادرات وأعمال ومنتجات تقنية تخدم المتطوعين وتحفز المجتمع من الشباب والشابات على الانخراط في المجالات التطوعية المتنوعة بهدف المساهمين في غرس القيم وتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠.

وقدم عميد شؤون الطلاب شكره للجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المبادرة التطوعية “فرسان الوطن” والتي استفاد منها أكثر من 57000 مستفيدًا ومستفيدة بمشاركة 37 فريقًا تطوعين يضم قرابة الـ400 متطوع.