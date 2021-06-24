احدث الأخبار

الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارة في القدس
أبرز المواد
 “فرسان الوطن” بجامعة “المؤسس” تعلن الفائزين في مساري الفرق التطوعية والتقنية
أبرز المواد
 تعليم الطائف يطلق مراكز الدعم التعليمي الصيفي عبر منصة مدرستي
أبرز المواد
 “الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية
أبرز المواد
 هيئة المنافسة: التحقيق مع 86 منشأة العام الجاري بقضايا التواطؤ في العطاءات والعروض
أبرز المواد
 أمير القصيم يشكر “رئاسة الأمر بالمعروف” بالمنطقة على جهودهم الميدانية
أبرز المواد
 اتساع رقعة حريق متنزه الأمير سلطان بأبها وامتداد النيران لمتنزه آخر
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة لـ 16.9 مليون جرعة
أبرز المواد
 وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله وعائلته تؤكد اغتياله
أبرز المواد
 رائحة النفس الكريهة قد تكون عرضًا لأمراض خطيرة.. هنا التفاصيل
أبرز المواد
 المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بـ 1.5 مليون طن
أبرز المواد
 هندوراس تفتتح سفارة في القدس .. والخارجية الفلسطينية تستنكر
أبرز المواد
الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارة في القدس

الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارة في القدس

أبرز المواد
“فرسان الوطن” بجامعة “المؤسس” تعلن الفائزين في مساري الفرق التطوعية والتقنية

“فرسان الوطن” بجامعة “المؤسس” تعلن الفائزين في مساري الفرق التطوعية والتقنية

أبرز المواد
تعليم الطائف يطلق مراكز الدعم التعليمي الصيفي عبر منصة مدرستي

تعليم الطائف يطلق مراكز الدعم التعليمي الصيفي عبر منصة مدرستي

أبرز المواد
“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية

“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية

أبرز المواد

الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارة في القدس

الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارة في القدس
http://almnatiq.net/?p=997126
المناطق - واس:

أدانت جامعة الدول العربية افتتاح هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن ذلك يعدّ انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980، التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال إليها.

وعدّ الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي -في تصريح له اليوم- افتتاح السفارة بالقدس المحتلة اعتداء سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذراً من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس.

روابط ذات صلة

“فرسان الوطن” بجامعة “المؤسس” تعلن الفائزين في مساري الفرق التطوعية والتقنية

“فرسان الوطن” بجامعة “المؤسس” تعلن الفائزين في مساري الفرق التطوعية والتقنية
تعليم الطائف يطلق مراكز الدعم التعليمي الصيفي عبر منصة مدرستي

تعليم الطائف يطلق مراكز الدعم التعليمي الصيفي عبر منصة مدرستي
“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية

“الوطنية للإسكان”: 40% نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع المشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*