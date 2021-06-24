وزير الداخلية يوجّه بتكريم مواطن منع نشوب حريق في مبنى سكني

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، المواطن محمد بن عبدالله بن سليمان العليط، الذي أسهم في منع حدوث حريق في مبنى سكنى بمدينة الدمام، بعد نشوب حريق في إحدى السيارات بمواقف المبنى.



جاء ذلك خلال استقبال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو في مكتبه اليوم, المواطن العليط، مقدمًا له تكريم سمو وزير الداخلية، نظير جهوده في إنقاذ ساكني المبنى من وقوع الحريق.