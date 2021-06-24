“تقنية تبوك” توقع مذكر تفاهم مع أمانة المنطقة

المناطق - واس:

أبرمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، وأمانة المنطقة أمس بمقر إدارة التدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الاستشارات والخبرات في المجالات الفنية، والتعاون من خلال الفرق التطوعية المنتسبة للجهتين.



ووقّع الاتفاقية من جانب “التدريب التقني والمهني” مدير عام الإدارة المهندس فهد المطيري، فيما وقعها من جانب “أمانة تبوك” أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير برامج محددة تخدم المصالح المشتركة بين القطاعين في جانبي التأهيل والتدريب والبرامج والأنشطة، تجسيدا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون بين الجهات الحكومية، ووصولاً للأهداف البعيدة لرؤية الوطن 2030م، وتعزيز مساعي الإدارات في تطبيق غاياتها الإستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني.