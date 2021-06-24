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محافظ بيشة يرأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان “صفري بيشة”

محافظ بيشة يرأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان “صفري بيشة”

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محافظ بيشة يرأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان “صفري بيشة”

محافظ بيشة يرأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان “صفري بيشة”
http://almnatiq.net/?p=997171
المناطق_عسير

ترأس محافظ بيشة المكلف المشرف العام على مهرجان صفري بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وتناول الاجتماع عدد من المحاور شملت “الترتيب لاعداد خطة استراتيجية للمهرجان تتضمن ورش عمل بحضور فئات المجتمع ذات العلاقة، استعراض الأهداف الاستراتيجية والتفصيلية للمهرجان، إعداد الهيكل التنظيمي للجان المهرجان، استعراض الترتيبات الأخيرة لتجهيز مقر المهرجان الجديد، وتوزيع المهام على لجان المهرجان التنفيذية”.

وأشاد “محافظ بيشة” بما يحظى به المهرجان من رعاية كريمة ودعم ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لإظهاره بالصورة المشرفة التي تليق بالمحافظة والمنتج، مؤكدا على أهمية المهرجان في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية والثقافية بالمحافظة، ومشدداً على تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع فعاليات ومقر المهرجان.

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