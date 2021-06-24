وكيل أمارة عسير يزور بارق ويطلع على أبرز مبادرات المشهد الحضري

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اطلع وكيل امارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبده، على المشروعات البلدية والتنموية في بلدية بارق، وجاء ذلك خلال زيارته للمحافظة.

فيما استعرضت البلدية خطط وبرامج تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري وسبل الارتقاء بالمشهد الحضري للمحافظة كان ذلك خلال اجتماع عقد بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدراء الأقسام بالبلدية.

الجدير بالذكر فإن بلدية بارق تعمل على تنفيذ عدد من مبادرات تحسين المشهد الحضري والتي تشمل أعمال التطوير لعدد من المشاريع ومنها طريق وممشى المركز الحضاري ببارق ومنتزه مطل جبال والتي ستسهم بدورها في تحسين الصورة الجمالية للمحافظة.