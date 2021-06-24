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أمانة الجوف تنهي صيانة 24 ألف متر مربع من طرق وشوارع مدينة سكاكا

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أمانة الجوف تنهي صيانة 24 ألف متر مربع من طرق وشوارع مدينة سكاكا

أمانة الجوف تنهي صيانة 24 ألف متر مربع من طرق وشوارع مدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=997182
المناطق - الجوف:

واصلت الإدارة العامة لصيانة الطرق بأمانة منطقة الجوف أعمالها ضمن جهود الأمانة المستمرة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنهت الإدارة صيانة 23800 متر مربع من الأسفلت بالطرقات والشوارع الفرعية والرئيسية في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأعمال شملت صيانة الأسفلت وكذلك الأرصفة حيث تم تركيب بلدورات بواقع 12300 متر طولي، كما تم تركيب 10 آلاف متر طولي انترلوك.

ولفت الحموان إلى مواصلة أعمال صيانة الأسفلت والأرصفة وإعادة الدهان ومتابعة جودة المشاريع والخدمات، مؤكدا حرص الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة دوريا، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

يذكر أن أمانة الجوف أعادت سفلتة 221600 متر مربع من الطرق خلال العام المنصرم 2020م.

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