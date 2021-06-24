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الدكتورة الشمري تشيد بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا

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الدكتورة الشمري تشيد بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا

الدكتورة الشمري تشيد بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=997195
المناطق - واس:

أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري بحصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، وكذلك حصولها على المركز الأول عربيًا في جهود الجامعات لنشر أبحاث “كورونا”.

وقالت “الشمري” في تصريح لها اليوم: إن هذا النجاح الكبير للمملكة يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بالتعليم والحرص الكبير على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عصري، وتقديم كل الدعم وتهيئة وتيسير جميع السُبل لتحقيق الهدف المنشود.

ونوهت رئيسة اللجنة باهتمام المملكة بالبحث العلمي والابتكار وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالميًا، مثمنة الخطوات الملموسة التي بدأتها المملكة لتطوير المنظومة التعليمية التي سينتج عنها مُخرجات مؤهلة وعلى قدر عالٍ من التعليم والمعرفة للإسهام في تنمية الوطن ورفعته.

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