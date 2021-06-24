طالبة سعودية تحصد ميدالية فضية عن اختراع الحقنة الإلكترونية

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حصدت رغد البغدادي، طالبة الطب والجراحة بجامعة أم القرى، على ميدالية الفضية أثناء مشاركتها في معرض جنيف الدولي للاختراعات2021 الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن مشروعها الحقنة الطبية الإلكترونية.

والحقنة الطبية الإلكترونية؛ هي عبارة عن أنبوب يضم أدوات التخدير ويعمل بدقة وسرعة عاليتين؛ لتجنب المضاعفات الناتجة عن إدخال الإبرة في مناطق الجسم بالخطأ.

وقالت رغد البغدادي، إن الإبرة الإلكترونية تعمل دون تدخل الأطباء وفي هذا ميزة؛ بحيث يركز الأطباء في أداء المهام الأخرى وتتميز بالدقة والسرعة والمرونة وتقلل من نسبة الأخطاء، كما أنها تقلل من الأيدي العاملة.

وأضافت رغد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «120» المذاع على فضائية «الإخبارية»، أن الحقنة الإلكترونية تعمل بحساسات معينة تشبه الأشعة ترى ما بداخل الجسم، ومبرمجة بشكل معين.

وأوضحت أن الميدالية الفضية من معرض جنيف الدولي للاختراعات تعني لها طموحًا وفخرًا كبيرًا، مشيرة إلى أنها ليست الجائزة الأولى التي حصلت عليها، لكنها الأولى على المستوى الدولي.