احدث الأخبار

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
أبرز المواد
 فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي
أبرز المواد
 فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية وإيمانها الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي
أبرز المواد
 طالبة سعودية تحصد ميدالية فضية عن اختراع الحقنة الإلكترونية
محليات
 توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 وزارة التجارة تطيح بأكبر وكر للغش تديره عمالة مخالفة تُصنّع المنظفات بمستودع جنوب الرياض
أبرز المواد
 «الصحة»: ارتفاع أعداد الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لتبلغ 17 مليون
أبرز المواد
 جمعية “شريان” تنظم حملة للتبرع بالدم بجازان
أبرز المواد
 وصول عاملة جباية زكاة بهيمة الأنعام إلى تبوك
منطقة تبوك
 “النيابة العامة”: على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق
أبرز المواد
 الدكتورة الشمري تشيد بحصول المملكة على المركز الأول عربيًا في مجال التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا
أبرز المواد
الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

أبرز المواد
فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

أبرز المواد
فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية وإيمانها الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي

وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية وإيمانها الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي

أبرز المواد

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

الأميرة منال بنت مساعد تكرّم الفائزات في مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
http://almnatiq.net/?p=997230
المناطق_واس

كرّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بمكتب التعليم النسائي بحي الربوة اليوم, الفائزات في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السادسة لعام ١٤٤٢هـ.
وأشادت سموها في كلمة لها بعناية هذه البلاد المباركة بتعليم القرآن الكريم والحفاوة بأهله، التي تتجلى في مناسبات قرآنية كثيرة ومسابقات محلية متعددة، مشيدة بما يقدمه سمو أمير المنطقة من دعم سخي وكريم لبرامج تعليم القرآن الكريم، ومنها هذه المسابقة المباركة، ما جعلها من المسابقات المرتقبة التي يتلهف لموعدها الطلاب والطالبات كل عام في عموم منطقة الرياض.
وختمت كلمتها بوصية للفائزات, أشارت فيها إلى التأكيد على استشعار أثر حفظ القرآن وتعلمه، والعمل على تعزيز قيم التسامح والوسطية، ونشر الخير والبركة في المجتمع، واستمرار العناية بتدارس كتاب الله، والحرص على مراجعته، واحتساب الأجر في هذا العمل الجليل، كما قدمت شكرها لإدارة جمعية مكنون، ومكتب التعليم النسائي لجهودهم المباركة في خدمة تعليم كتاب الله الكريم.
من جانبه ألقى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” الأمين العام للمسابقة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول كلمة عبّر فيها عن شكره لسمو الأميرة لتشريفها الحفل التكريمي للفائزات في المسابقة من مختلف محافظات الرياض، مشيراً إلى مرور (٧) سنوات على هذه المسابقة، وما شهدته من إقبال كبير من أبناء هذا الوطن، مبيناً أن عدد المكرمات في الحفل بلغ (٢٢) فائزة، ومجموع الجمعيات التي تأهلت للمراحل النهائية (٢٢) جمعية من محافظات منطقة الرياض.
وشهد الحفل تقديم بعض النماذج من تلاوات الفائزات بالمراكز الأولى، وتجربة لإحدى الجمعيات الفائزة، وتجربة أخرى لإحدى الفائزات.
وفي ختام الحفل كرّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة منال برفقة مساعدة مدير إدارة الشؤون التعليمية للتعليم النسائي منيرة بنت فهد الجوير, الفائزات في المسابقة.

روابط ذات صلة

فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي

فرنسا تستقبل القادمين من السعودية دون حجر صحي
فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية وإيمانها الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي

وزير الإعلام المكلف يؤكد دعم الوزارة وهيئاتها للكفاءات السعودية وإيمانها الكامل بقدرتهم على صناعة التميز والإبداع في المحتوى الإعلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*